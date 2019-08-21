الشك القاتل.. سائق يقتل زوجته ويقطعها بالساطور في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في كشف غموض العثور على الجزء الأسفل من جثة سيدة ملقاة بترعة المريوطية بمنطقة الهرم خلال عيد الأضحى المبارك، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة.
تحريات المباحث توصلت إلى أن المتهم "سائق" قتل زوجته داخل منزلهما بمنطقة القاهرة ثم قطعها نصفين، وألقى الجزء السفلي في نهر النيل حيث جرفها التيار إلى مكان العثور عليها.
وتمكنت قوة من قسم شرطة الهرم بقيادة الرائدين هاني عجلان وحسام عبد المنصف معاونا المباحث من ضبطه وأقر بارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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