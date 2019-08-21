"أسنان مضروبة".. الداخلية تضبط صاحب معمل لتصنيع الأسنان منتهية الصلاحية بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مالك معمل لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية كائن بمدينة دمنهور، لقيامه بإدارة المعمل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ووزارة الصحة، ويقوم باستخدام مواد خام مجهولة المصدر ومنها منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضاً صحة المواطنين للخطر.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما جرائم الغش التجاري ومتابعة حركة تداول السلع للحفاظ على صحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.