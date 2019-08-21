حبس الأمين العام لـ"الأعلى للإعلام" واثنين آخرين 4 أيام في قضية رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، بحبس أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية رشوة.

وألقت الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة، داخل مكتبه بالمجلس الأعلى صباح اليوم.

وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إخطاره قبل القبض عليه بـ4 أسابيع من جانب الجهات المختصة، وطلب منهم أن يقوموا بعملهم لأنه لن يتستر على أي فساد من أي شخص مهما كان.