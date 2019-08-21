"الأمن العام" يضبط هارب من 427 حكم قضائي في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من ضبط- مالك مكتب مقاولات- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، محكوم عليه هارب من 427 حكم بتهم "أعمال بناء بدون ترخيص"، حال اختباه بقرية المنشية دائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة.

بلغ اجمالي عقوبات المحكوم بها على المتهم 182سنه وكفالات قدرها 252 ألف جنيه، وغرامات قدرها 461 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.