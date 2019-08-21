أول تعليق برلماني بشأن الاعتداء على معاق ذهنيًا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها تدرس تقديم تشريع جديد لتعديلات قانون العقوبات تتضمن تغليظ ومضاعفات سنوات السجن لمن يعتدون على ذوي الاحتياجات الخاصة ومن في ظروفهم من غير المقتدرين للدفاع عن أنفسهم، حال تكرار هذا الفعل، مشيرة إلى أنه إذا ما أصبح هذا الحادث ظاهرة عامة فإنه لابد من ردعه بالقانون حماية لهذه الفئة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لاعتداء 3 أشخاص بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا، بقرية كفر أبراش مركز مشتول السوق بالشرقية، وسط حالة من الغضب والاستياء الشديد، وألقت قوات الأمن القبض على المعتدين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

Advertisements

وتابعت عضو تشريعية النواب: "الاعتداء على غير القادر عن الدفاع عن نفسه لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر ظرفًا مشددًا، يستلزم تغليظ العقوبة"، مضيفة: "من المؤسف أننا أصبحنا في حاجة لقوانين لإعادة القيم والمبادئ والأخلاق في ظل التغيرات التي حدثت في المجتمع، والذي بدأ يستلزم تشريعات خاصة لبعض الفئات".

وانتقدت ما حدث من تدني للأخلاق والقيم وظهور التنمر، "ظواهر لم يكن يعرفها المجتمع المصري"، مذيلة حديثها بالقول: "أنا كارهة لأن يكون لذوي الاحتياجات الخاصة حماية معينة ولكن طالما أن الوضع يستلزم ذلك، لنفعل الإجراء لحين عودة أخلاق المجتمع لما كانت عليه".

وطالبت ناشد بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لإعادة الوعي والأخلاق للمجتمع من خلال التعليم والثقافة والفنون.​