مصر | "ترك ابنتيه وهرب".. تفاصيل جديدة حول المتهم بتقطيع زوجته وإلقاء جثتها بترعة المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترك ابنتيه وهرب".. تفاصيل جديدة حول المتهم بتقطيع زوجته وإلقاء جثتها بترعة المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن المتهم بقتل زوجته وتقطيعها، وإلقاء جثتها بترعة المريوطية، يعمل سائقا وفي العقد الرابع من عمره، والمجني عليها ربة منزل، في العقد الثالث من عمرها.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنهما لديهما طفلتين، قام المتهم بتركهما عند أحد أقارب زوجته بعد إبلاغه بأن زوجته تركت المنزل ولم يعثر عليها، وفر المتهم هاربا إلى أحد أقاربه.

وأشار إلى أن المتهم حال سيره بالطريق، اندلعت النيران بالسيارة التي يستقلها ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بجسده، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وكان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على النصف السفلي لجسد سيدة ملقى بترعة المريوطية، وتبين أن زوجها وراء قتلها وتقطيعها، بالساطور، لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها وبين شاب، وأخطر مدير أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على النصف السفلي لجسد أدمي، ملقي بترعة المريوطية، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتبين أن النصف جثة لسيدة.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها، وأنها على علاقة بشاب، فقطعها ورمي جثتها بترعة المريوطية وفر هاربا.

وتمكنت القوات من القبض عليه وجار التحقيق معه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.