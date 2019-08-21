مصر | بـ"الساطور".. يقطع جسد زوجته ويرمي نصفه السفلي بترعة المريوطة.. و"علاقة محرمة" تكشف اللغز

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على النصف السفلي لجسد آدمي، ملقي بترعة المريوطية، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتبين أن النصف جثة لسيدة.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها، وأنها على علاقة بشاب، فقطعها ورمي جثتها بترعة المريوطية وفر هاربا.

وتمكنت القوات من القبض عليه وجار التحقيق معه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.