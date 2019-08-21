مصر | بـ"الساطور".. يقطع جسد زوجته ويرمي نصفه السفلي بترعة المريوطة.. و"علاقة محرمة" تكشف اللغز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الساطور".. يقطع جسد زوجته ويرمي نصفه السفلي بترعة المريوطة.. و"علاقة محرمة" تكشف اللغز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتبين أن النصف جثة لسيدة.
وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها، وأنها على علاقة بشاب، فقطعها ورمي جثتها بترعة المريوطية وفر هاربا.
وتمكنت القوات من القبض عليه وجار التحقيق معه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.