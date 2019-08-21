مصر | إحالة مسجل خطر سرق 8 شقق سكنية في المرج للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مسجل خطر سرق 8 شقق سكنية في المرج للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، بإحالة مسجل خطر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة 8 شقق بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد "محمد.ا"، 34 سنة، عاطل (مسجل خطر)، والسابق اتهامه في 63 قضية، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب " بمنطقة المرج وتحرير أكثر من محضر سرقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه واتخذت الاجراءت القانونية وتولت النيابة التحقيق.

