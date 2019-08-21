مصر | بعد 3 أيام.. انتشال جثة غريق منيل شيحة في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 3 أيام.. انتشال جثة غريق منيل شيحة في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية، بعد مرور 3 أيام لعمليات البحث في انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بمنطقة منيل شيحة، دائرة مركز أبو النمرس، بجنوب المحافظة.

وكان تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بمصرع شخص غرقا بمياه النيل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور دفع بقوات الإنقاذ النهري؛ لانتشال الجثة، بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.