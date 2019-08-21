أخبار مصر | بمشاركة السيسي.. انطلاق قمة الدول السبع الصناعية الكبرى السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة السيسي.. انطلاق قمة الدول السبع الصناعية الكبرى السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم الأربعاء أن قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستنطلق السبت المقبل فى بياريتز وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت السفارة أن هذه القمة تشكل حدثًا أساسيًا في فترة الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع التي وضعت مكافحة أوجه انعدام المساواة في محور المناقشات الجارية.

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وأشارت إلى أن مجموعة الدول السبع تضم فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا والاتحاد الأوروبي.. لافتة الى ان مؤتمر قمة بياريتز بصيغته المتجددة يجمع بلدانًا شريكة لا سيما مصر وبلدان أفريقية أخرى من أجل طرح حلول مشتركة فعلية لمكافحة جميع أشكال اللامساواة.

وأوضحت السفارة أن فرنسا حددت- في إطار رئاستها لمجموعة الدول السبع وبغية مكافحة أوجه اللامساواة- خمس أولويات تشمل مكافحة أوجه انعدام المساواة في المصير وذلك من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة؛ تقليص أوجه انعدام المساواة البيئية من خلال حماية كوكب الأرض بفضل التمويل المخصص للأنشطة المناخية والانتقال البيئي المنصف الذي يركّز على صون التنوّع البيولوجي والمحيطات.

كما تتضمن هذه الأولويات العمل من أجل إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية التي تزعزع أسس مجتمعاتنا، واغتنام الفرص التي يتيحها المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي محوره الإنسان؛ وتجديد الشراكة مع القارة الأفريقية على نحو يتّسم بقدر أكبر من الإنصاف.