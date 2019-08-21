أخبار مصر | بدء اجتماع 'الأعلى للإعلام' لاختيار أمين عام جديد بعد اتهام 'سليم' بالرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء اجتماع 'الأعلى للإعلام' لاختيار أمين عام جديد بعد اتهام 'سليم' بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لاختيار أمين عام جديد، بعد إلقاء الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق بتهمة الرشوة.

وكان صرح مصدر بالمجلس، بأن هيئة الرقابة الإدارية، قامت بإلقاء القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، صباح أمس، من مكتبه بمقر اامجلس بماسبيرو؛ وذلك بعد ثبوت وقائع رشوة عليه واستغلال نفوذه.

وقال المصدر إن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كان على علم تام بخطوات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنهم استشاروه في الأمر، ما دفعه أن يؤكد أن يتخذوا ما يرونه صحيحًا وفقًا لتحرياتهم.

وأكد المصدر أن "سليم" كانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا، أبرزها نادي الإعلاميين.

وكان دعا "مكرم" أمس، المجلس، لاجتماع طارئ؛ لبحث تداعيات الأمر، واختيار أمين عام جديد للمجلس.