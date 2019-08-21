أخبار مصر | لقاء الرئيس بمدبولي وتكريم منتخب اليد أهم ما جاء بصحف اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاء الرئيس بمدبولي وتكريم منتخب اليد أهم ما جاء بصحف اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث ألقت الضوء علي لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقالت إن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع، بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، بالإضافة لتناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.



وفي شأن رئاسي أيضًا، ركزت الصحف على منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد تتويجه ببطولة كأس العالم.

وعلى المستوى الحكومي، أشارت الصحف إلى رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور وزراء: الاستثمار، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، وآخرين.



وأضافت الصحف أن مجلس إدارة الجهاز وافق خلال الاجتماع على رفع الحد الأقصى لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية ليصبح 150 مليون جنيه مصري بدلًا من 75 مليون جنيه، كما وافق المجلس على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه.

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وفي شأن اقتصادي، ألقت صحف اليوم الضوء على تأكيد وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية"، الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8٪ حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي.



ونقلت الصحف عن مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى 19 مليار دولار، مقارنة مع نحو 16 مليار دولار في يونيو بزيادة نسبتها 19%.



ومن جهة أخرى، أفادت صحف الأربعاء أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عقد أمس، اجتماعًا مع مجلس الإدارة الجديد لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، برئاسة المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس الإدارة، ونقلت عن الوزير تأكيده أن الشركة تعد كبرى القلاع الصناعية للغزل والنسيج، وبمثابة عاصمة لهذه الصناعة في مصر، والحرص على تطوير الشركة لإعادتها لسابق عهدها والمنافسة في الأسواق العالمية.