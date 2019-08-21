أخبار مصر | التضامن: تفويج أكثر من 5000 من حجيج الجمعيات إلى أرض الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: تفويج أكثر من 5000 من حجيج الجمعيات إلى أرض الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر رحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بإنتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات.

وصرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى أن رحلات التفويج تتم بانتظام وأنه منذ بدء عمليات التفويج فى السابع عشر من أغسطس، وحتى اليوم الأربعاء بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم عائدين بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد إتمام نعمته عليهم بالحج قد بلغ ٥٢٣٣ حاجا وأن إجمالى الحجيج الآن بالاراضى المقدسة ٧٠٩٥ حاجا منهم ٤٦٤٩ بمكة المكرمة و٢٤٤٦ حاجا بالمدينة المنورة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأضاف عبد الموجود إنه من المقرر أن يشهد غدا الخميس ٢٢ من اغسطس الجارى عودة ٥٨٠ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الشرقية والقاهرة والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، على أن يتم التفويج من مطار جدة الى مطار القاهرة مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى ٣٠ أغسطس الجارى لتفويج ١٢ ألف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية.

Advertisements

هذا وكان عبد الموجود قد شهد إحتفال بعثة القليوبية أمس بحجيجها والبدء بتفويجهم إلى أرض الوطن بعد تمام مناسك الحج، حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن والتى جعلتهم متفرغين تماما للعبادة وأداء المناسك بسهولة ويسر.

كما قام عبد الموجود بعدد من الزيارات التفقدية للجان المطارات للتأكد من توافر كافة الخدمات والتيسيرات للحجيج وسرعة انهاء إجراءات العودة وان أعضاء البعثة يؤدون عملهم وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، إلى إنه هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

هذا وجديرا بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.