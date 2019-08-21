أخبار مصر | وفد كاميروني يزور الجامع الأزهر ويشيد بالدور الريادي لمشيخة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد كاميروني يزور الجامع الأزهر ويشيد بالدور الريادي لمشيخة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور عليم جياتو، وزير الصحة بالكاميرون، ومحمد ولبرنغ، سفير الكاميرون بمصر، برفقة وفد دبلوماسي كاميروني، الجامع الأزهر، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وإبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

أشاد د.عليم جياتو، وزير الصحة الكاميروني بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف، وخاصة دوره في تعليم الطلاب الوافدين وتدريب الائمة والوعاظ الوافدين، كما أشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشؤون الأفريقية، مقدمًا الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولمصر قيادة وشعبًا.

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ومن جانبه أكد عبد المنعم فؤاد علي ترحيبه بالطلاب الأفارقة بأروقة الجامع الأزهر، مبينًا أن فضيلة الإمام الأكبر يهتم بالأروقة العلمية لتكون عامل جذب للاستفادة من العلوم الشرعية والعربية، كما بين أن هناك رواقًا خاصًا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

من جانبه أوضح الهدهد بأن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا خاصًا للوافدين، لذا أنشأ برلمانًا خاصًا بهم يُرفع من خلاله كل ما يتعلق بشؤونهم العلمية وغيرها، لتقديم كل الدعم لهم لأنهم سفراء الأزهر في العالم وتقع على عاتقهم مسؤولية نشر ما تعلموه في الأزهر من وسطية.

وفي ذات السياق أوضح مدير عام الجامع االأزهر، أن أروقة الجامع الأزهر بكل برامجها في خدمة تعليم العلوم الشرعية والعربية للطلاب الوافدين، كما يقدم الرواق بعض البرامج والدوارت التدريبة المهمة، لتدريب الطلاب على أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية.