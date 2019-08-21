شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تفويج أكثر من 5 آلاف من حجاج الجمعيات إلى أرض الوطن حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أن عملية تفويج الحجاج تسير بانتظام وسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات وأن رحلات التفويج تتم بانتظام ، وأنه منذ بدء عمليات التفويج بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم ٥٢٣٣ حاجا وأن إجمالى الحجيج الآن بالآراضى المقدسة ٧٠٩٥ حاجا، منهم ٤٦٤٩ بمكة المكرمة و٢٤٤٦ حاجا بالمدينة المنورة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

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وأضاف عبد الموجود أنه من المقرر أن يشهد غدا الخميس عودة ٥٨٠ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الشرقية والقاهرة والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، على أن يتم التفويج من مطار جدة الى مطار القاهرة، مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى ٣٠ أغسطس الجارى لتفويج ١٢ ألف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية.

هذا وكان عبد الموجود قد شهد احتفال بعثة القليوبية، أمس، بحجيجها والبدء بتفويجهم إلى أرض الوطن بعد تمام مناسك الحج، حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن، والتى جعلتهم متفرغين تماما للعبادة وأداء المناسك بسهولة ويسر.

كما قام عبد الموجود بعدد من الزيارات التفقدية للجان المطارات للتأكد من توافر كافة الخدمات والتيسيرات للحجيج وسرعة إنهاء إجراءات العودة وأن أعضاء البعثة يؤدون عملهم وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى، وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام، هذا وجدير بالذكر أنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579