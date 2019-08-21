شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم 312 وحدة سكنية لـ«دار مصر» بالقاهرة الجديدة 5 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/9/2019 في تسليم 312 وحدة سكنية (13 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218)، موضحاً أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.