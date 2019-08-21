شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي» يستقبل كبير مستشاري المكتبة الوطنية في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ونستون روبرت، كبير المستشاريين بالمكتبة الوطنية في نيوزيلندا، الذي أعرب عن تقديره العميق لمكتبة الإسكندرية، ورغبته في مد جسور التعاون بينها وبين المكتبة الوطنية في بلاده.

Advertisements

من جانبه، حمّل الدكتور مصطفى الفقي رسالة شفهية إلى الوزير المختص في بلاده بشأن ترحيب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية في اجتماعه الأخير بدعوة جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، إلى عضوية المجلس في الوقت الذي تراه، وهو المجلس الذي يضم عددًا من الشخصيات الدولية المرموقة في شتى المجالات.

وأضاف «الفقي» أن الموقف الإنساني العميق الذي أظهرته أرديرن تجاه مواطنيها في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين بمدينة كرايست تشرش حظى بإشادة عالمية واسعة النطاق، وهو سلوك إنساني وسياسي رفيع يحتذى به، جسد قيم التسامح، وقبول الآخر، ورفض العنف، وهي ذات القيم التي تقوم عليها مؤسسة ثقافية عالمية مثل مكتبة الإسكندرية.

فيما عبر «روبرت» عن تقديره لدعوة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وأشاد بما تضمه المكتبة من مقتنيات مهمة وأنشطة وفعاليات في كافة المجالات باعتبارها مؤسسة ثقافية شاملة على أرض مصرية، ونافذة للحضارة الإنسانية على مستوى العالم أجمع.