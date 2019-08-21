شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة.

أشار الوزير إلى المشروعات التي تم عرضها في عيد العلم، مؤكدا أنه تم تقديم صورة واضحة عن تلك المشروعات للمجتمع.

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وشدد د.عبد الغفار على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، وسرعة الانتهاء منها بما يتفق مع الجدول الزمني الذي تم وضعه.

وطالب عبد الغفار بإعداد ملف تفصيلي حول تجهيزات مباني جامعات المنصورة الجديدة، والعلمين، وسلمان، والجلالة، لافتًا إلى متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسير العمل داخل هذه المشروعات.

كما أشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية هي تجربة جديدة على المجتمع المصري، مؤكدًا ضرورة جاهزيتها بشكل متميز مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما ناقشت اللجنة تطورات العمل بالمبنى الجديد المقرر نقل الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية إليه بالقاهرة الجديدة.