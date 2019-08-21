شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، عن قرار وزير التعليم العالي بإنشاء المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر، والتابع لجمعية دلتا النيل للعلوم.

ويتكون المعهد من ثلاثة أقسام، قسم المختبرات الطبية، قسم علوم الأشعة والتصوير الطبي، وقسم تركيبات الأسنان.



ويقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي علوم»، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ويقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد، كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية، وذلك بشرط الحصول على تقدير عام «جيد» على الأقل.

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ومدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى، يمنح من يجتازها بنجاح درجة الدبلوم الفني، وسنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة بكالوريوس تقني ويعتمد المؤهل من وزير التعليم العالي.

وللاطلاع على باقي الشروط:

عدد الوقائع المصرية 21-8-2019