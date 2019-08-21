شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن القليوبية يقود حملات إزالة الإشغالات ببنها وشبرا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات العشوائية، وإعادة الوجه الحضاري بمناطق كباري الرياح التوفيقي ببنها ومحطة مترو الزراعة بشبرا الخيمة.
أسفرت الحملة عن رفع 67 إشغال طريق و25 نظافة عامة، وتنفيذ 42 إزالة للباعة الجائلين و167 إزالة فورية وضبط 37 وصلة كهربائية، وإزالة 17 إعلانا مخالفا و14 فرش شاى و20 تندة مخالفة ورفع 14 طن قمامة.
وجاءت أهداف الحملة لتطهير مناطق الحملة من الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية واستجابة لشكوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق وإعادة الوجه الحضاري لها.
شدّد مدير الأمن على القوات بإزالة كل الإشغالات وضرورة التواجد الأمني الدائم والمستمر لمنع عودة الباعة الجائلين للشارع مرة أخرى، والتنسيق مع مجلس مدينة بنها وحي غرب شبرا لتوفير أماكن لوقوف الباعة الجائلين بها.
أكد مدير الأمن أنه لا تراجع عن إعادة الوجه الحضاري لكافة ميادين ومناطق المحافظة، وخاصة في المناطق الملتهبة ككباري الرياح التوفيقي ومحيط ميدان المؤسسة ومحطات مترو الزراعة وشبرا، مشيرا إلى أنه لن يسمح مرة أخرى بعودة العشوائيات بعد تجميل هذه المناطق وتحويلها لحدائق للأهالي، ومشددا على إزالة ورفع كافة التندات الموجودة أمام المحال فورا والالتزام بحدود المحل، وأوضح أن حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين مستمرة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الانضباط في الشارع ولعودة الوجه الحضارى والجمالي للمدن.
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