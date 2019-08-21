شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطلق العدد الثامن من مجلة «مصر معاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العدد السابع من مجلتها الشهرية «مصر معاك»، والتي أصبحت أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

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وتضم المجلة، في عددها الجديد، موضوعات هامة متعددة أبرزها إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجًا وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، والجزء الثاني من حوار مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، والذي تضمن إجابات على أسئلة هامة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية والوسائل الممكنة لمعالجتها.

كما يبرز العدد إطلاق وزارة الهجرة لحملة مفيش زي مصر «no place like Egypt» والتي تستهدف الترويج السياحي لمصر عن طريق أبنائنا في الخارج.

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.