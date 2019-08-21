شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استخراج تصاريح توصيل خطوط الغاز الطبيعي إلى سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد سامي، مدير إدارة المساحة بالشركة المصرية للغازات الطبيعية، إنه سيتم تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة سفاجا، ومن المقرر البدء في استخراج تصاريح توصيل خطوط الغاز.

بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 غرفة محابس للتحكم بالغاز، واحدة بمنطقة مكادي وأخري بمدينة سفاجا، مضيفًا أن خط الغاز سيكون بقطر 24 بوصة وبطول 40 كم.

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التقى اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، بممثلي الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» لمناقشة الإجراءات اللازمة لاستخراج تصاريح إنشاء ومد خط غاز «الغردقة- سفاجا»، لتغذية القري السياحية بمدينة سفاجا وتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل أهالي مدينة سفاجا.

وأكد تمام أن مد خط الغاز إلى مدينة سفاجا يأتي في إطار خطة الحكومة والمحافظة التي تهدف لتوسيع نطاق تغطية الغاز الطبيعي، وإمداد المنازل بمصدر مستقر للطاقة لتخفيف المعاناة عن غير القادرين.

وشدد تمام على ضرورة مراعاة المعايير الفنية والإجراءات اللازمة أثناء أعمال توصيل خط الغاز إلى سفاجا، لتفادي حدوث تأثيرات على مرافق البنية التحتية الأخرى، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر.