أخبار مصر | سفير مصر في الصين: معرض بكين الدولي للكتاب جسر لتواصل الثقافات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في الصين: معرض بكين الدولي للكتاب جسر لتواصل الثقافات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير أسامة المجدوب سفير مصر في الصين إن معرض بكين الدولي للكتاب جسر للتقارب والتواصل بين ثقافات العالم لاسيما المصرية، مؤكدا أن المعرض فرصة مهمة لتعزيز التبادل والتعاون في مجال صناعة النشر مع الصين.

وأضاف السفير المجدوب –في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم خلال مشاركته في مراسم النسخة الثالثة عشر لحفل توزيع جائزة الكتاب المتميز، المقامة على هامش افتتاح الدورة السادسة والعشرين لمعرض بكين الدولي للكتاب- أن المعرض من أهم المعارض على الساحة الدولية من حيث حجم الكتب المعروضة وعدد الدول المشاركة، وأصبح منصة مهمة لتبادل الثقافات، ونافذة لإحاطة العالم بالحضارة الصينية القديمة.

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وتابع:إن جائزة الكتاب المتميز تم إطلاقها عام 2005، ويتم منحها للكتاب والمترجمين الأجانب الذي ساهموا في نشر الثقافة والحضارة الصينية حول العالم، وأن يارا المصري من جمهورية مصر العربية كانت ضمن قائمة الفائزين المحدودة خلال نسخة هذا العام، وذلك لأعمالها المتميزة في مجال ترجمة الكتب الصينية إلى اللغة العربية.

وأشار السفير المجدوب إلى أن يارا المصري تركز في أعمالها على ترجمة الأدب الصيني لاسيما خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وقد ساهمت أعمالها في تعزيز التعاون الأدبي بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية بشكل عام.

ويعقد معرض بكين الدولي للكتاب في مركز المعارض الدولي الجديد (مركز الصين الجديدة)، خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 2600 عارض من 95 بلدا ومنطقة. واستقطب المعرض المزيد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات النشر والطباعة والتوزيع والثقافة بعد افتتاح دورته الأولى عام 1986، ليصبح حاليا ثاني أكبر معرض من نوعه في العالم.