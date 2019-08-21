أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: تفويج 573 حاجا للمدينة المنورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: تفويج 573 حاجا للمدينة المنورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن اليوم الأربعاء سوف يستمر تفويج الرحلات الداخلية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث سيتم تفويج ٥٧٣ حاجا إلى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأضاف رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوي تغسل بانتظام.

ويتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.