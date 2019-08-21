أخبار مصر | طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير والأحياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير والأحياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الآن طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، امتحان مادة التفسير، وطلاب القسم العلمى امتحان مادة الأحياء.

حيث بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 49.98%، وبلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة.

وبذلك يصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، أما طلاب القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421.