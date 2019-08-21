أخبار مصر | اليوم.. وزير الآثار يشارك في المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات بلندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزير الآثار يشارك في المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك وزير الآثار الدكتور خالد العناني، في افتتاح المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات 2019 الذي تنطلق فعالياته بجامعة ليدن بهولندا.

وذلك تلبية لدعوة جمعية طلاب علم المصريات بهولندا، حيث سيلقى محاضرة خلال فعاليات المؤتمر بعنوان "العمل الأثري والمشروعات الجارية"، يسلط فيها الضوء على الجهود التي تبذلها مصر في الحفاظ على آثار وتراث البلاد الحضاري والثقافي والاكتشافات الأثرية المتعددة.