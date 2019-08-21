أخبار مصر | طلاب الثانوية "دور ثاني" يؤدون اليوم امتحانات الرياضيات البحتة والإحصاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب الثانوية "دور ثاني" يؤدون اليوم امتحانات الرياضيات البحتة والإحصاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي طلاب الثانوية العامة فى الدور الثاني بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي 3558 طالبًا وطالبة. ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي 7092 طالبًا وطالبة. بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي طالب.

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