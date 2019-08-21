مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 7 تجار مخدرات ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 7 تجار مخدرات ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، عن ضبط "محمد.ع. ر. م"، سبق اتهامه في 3 قضايا سرقه بالاكراه، مخدرات، هروب مرقبة، آخرهم القضية رقم 1502018 جنح تدابير القسم (هروب مراقبة) بحوزته 30 قرص لعقار الابتريل المخدر، مبلغ 1105 جنيه، "محمود. ع. م. أ". وشهرته (كريم انبوبة) 32 سنة، عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامة في 7 قضايا مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالاكراه.

كما تم ضبط "منار. خ. ح. أ" 28 سنة، ربة منزل مقيمة بذات العنوان (زوجة ثانية) بحوزتها 30 قرص لعقار الابتريل المخدر، مبلغ 150 جنيه، هاتف محمول، "محمد. ر. ف. ع"، 24 سنة، عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت 150جرام، "محمد. ر. ع. أ"، 24 سنة، عاطل مقيم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، "هنادي. س. م. ع". وبحوزتها أكياس لمادة الاستروكس المخدر وزنت 50 جرام، كيس لمادة الشادو المخدر وزن 5 جرام، مبلغ 40 الف جنيه، "احمد. ح. م. ح"، 20 سنة، عاطل مقيم ناهيا، دائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.

