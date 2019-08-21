مصر | العثور على جثة عامل معلق بـ"عرق خشب" في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة عامل معلق بـ"عرق خشب" في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة لعامل معلق من رقبته، بـ "عرق خشب"، داخل إحدى العقارات بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لشخص بأحد العقارات بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، الرائد مصطفي عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، الرائد محمد نجيب معاون مباحث القسم، وعثر على جثة بالطابق الخامس بالعقار محل البلاغ لشخص في العقد الرابع من عمره معلق بقطعة قماش بـ "عرق خشب".

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.