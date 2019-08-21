أخبار مصر | اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يختار أمينًا عامًا جديدًا بعد اتهام 'سليم' بالرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يختار أمينًا عامًا جديدًا بعد اتهام 'سليم' بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ظهر اليوم، اجتماعًا؛ لاختيار أمين عام جديد، بعد إلقاء الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق بتهمة الرشوة.

وكان قال مصدر بالمجلس، إن هيئة الرقابة الإدارية، قامت بإلقاء القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، صباح أمس، من مكتبه بمقر اامجلس بماسبيرو؛ وذلك بعد ثبوت وقائع رشوة عليه واستغلال نفوذه.

وأضاف أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كان على علم تام بخطوات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنهم استشاروه في الأمر، ما دفعه أن يؤكد أن يتخذوا ما يرونه صحيحًا وفقًا لتحرياتهم.

وأكد المصدر أن "سليم" كانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا، أبرزها نادي الإعلاميين.

وكان دعا "مكرم" أمس، المجلس، لاجتماع طارئ؛ لبحث تداعيات الأمر، واختيار أمين عام جديد للمجلس.