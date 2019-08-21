شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تحديث «غزل المحلة» للمنافسة عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة غزل المحلة تعد أكبر قلعة صناعية للغزل والنسيج وبمثابة عاصمة لهذه الصناعة فى مصر، لذا هناك حرص كبير على تطويرها لإعادتها لسابق عهدها من خلال المنافسة فى الأسواق العالمية كافة.

وتابع «توفيق»، خلال اجتماع أمس، مع مجلس الإدارة الجديدة للشركة، برئاسة أشرف عزت، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وممثلى اللجنة النقابية، الموقف التنفيذى لخطة إعادة هيكلة وتطوير«غزل المحلة» والتى تشمل تحديث الماكينات والمعدات وتطوير البنية التحتية، ورفع جودة المنتجات مع تحسين أساليب البيع والتسويق، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع وتطوير مهاراتهم ومواكبة التطور فى هذه الصناعة.

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وحسب بيان للوزارة، استعرض «توفيق»، التصور الخاص بتطوير نادى غزل المحلة، بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، والذى يشمل الاحتفاظ بنادى العاملين بنشاطه الاجتماعى الرياضى لممارسة الأنشطة الرياضية مع تحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم، على أن يكون له شخصية اعتبارية منفصلة عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، ومخصص لأعضائه الحاليين والمستقبليين من العمّال حسب الإجراءات والموافقات المنظمة لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن التصور المقترح يتضمن تأسيس ناد رياضى اجتماعى منفصل للأعضاء المنتسبين حاليًا، ولإضافة نحو 10 آلاف عضوية جديدة، من خلال شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة، ويتم إعطاؤه حق انتفاع للمبانى والمنشآت لمدة 15 عامًا قابلة للمد، ويحصل على ترخيص للاشتراك فى الاتحادات الرياضية المختلفة حسب القواعد الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة، ويتم تعيين إدارة محترفة لتطويره وتسويق عضوياته وتنمية موارده بصورة مستدامة بعيدًا عن شركة غزل المحلة.

وبشأن فريق الكرة، شدد «توفيق» على أنه لا نيّة مطلقًا لبيع النادى، إنما سيتم تأسيس شركة مساهمة خاصة برياضة كرة القدم يتم إعطاؤها حق استغلال الاسم التجارى «نادى غزل المحلة» والاستاد وملعب للتدريب لمدة 15 عامًا، ويتم رسملة حق الانتفاع لتشارك به شركة المحلة فى شركة كرة القدم، على أن يتم طرح النسبة المتبقية من رأس المال على مستثمر متخصص ومؤهل ولديه رؤية مستقبلية وسابقة خبرة وملاءة مالية، لضخ استثمارات تكفى لتطوير الفريق الأول والصعود به للدورى الممتاز والمنافسة فى مختلف البطولات، وكذلك عمل مدارس للناشئين تمكن من تفريخ أجيال جديدة من الموهوبين خلال فترة من 5 لـ 6 سنوات.

وكشف وزير قطاع الأعمال عن اعتزامه زيارة شركة غزل المحلة قريبًا، ولقاء العاملين لشرح تفاصيل مشروع التطوير، وكذلك معاينة أراضى النادى على أرض الواقع.