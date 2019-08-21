بعد مرور 4 أيام.. أمن الجيزة تكشف سبب ذبح أب لابنتيه في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

بعد مرور 4 أيام على جريمة ذبح طالبتين جامعيتين على يد والدهما بمركز الحوامدية، أصدرت مديرية أمن الجيزة بيانات كشفت فيها عن سبب الجريمة.

وأوضحت المديرية: "ورد لقسم شرطة الحوامدية اتصالا هاتفيا من "نصر. إ. ع" 52 سنة، موظف بالمعاش مقيم بدائرة القسم، يفيد قتله ابنتيه بقطعة أرض زراعية بجوار كوبري الحوامدية".

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وأضافت: "بالانتقال والفحص تبين تواجد المبلغ بمكان البلاغ وبجواره جثتي ابنتيه "أسماء" 23 سنة طالبه بكلية الآداب جامعة عين شمس، و"إسراء" 21 سنة طالبة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة".

وتابعت: "بمناظرتهما تبين إصابتهما بجرح ذبحي بالرقبة، وبمواجهته قرر أنه اصطحب الضحيتين لمحل الواقعة وتعدي عليهما بسكين مطبخ أدى إلى إصابتهما التي أودت بحياتهما؛ لشكه في سلوكهما".

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.​