"تعالى وريني بيتك".. كواليس ذبح تاجر على يد جزار في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، عن ملابسات مقتل تاجر جمال على يد جزار ألقى جثته بجوار الطريق الدائري بمنطقة الهرم.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالعثور على جثة "خالد.ع. أ" 53 سنة، تاجر مقيم شارع الطناطي دائرة قسم إمبابة، ملقاة داخل قناة بأرض زراعة بجوار الطريق الدائري مصاب بجرح ذبحي بالرقبة من الناحية اليمنى وآخر قطعي أعلى الذقن والعثور بجواره على قفطان مدمم.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ع. م" 23 سنة، صاحب محل جزارة بشارع السادات بمنطقة كفر الجبل، وشوهد صحبة المجني عليه في توقيت معاصر لاكتشاف الواقعة، وأمكن ضبطه.

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بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان مدين للمجني عليه بمبلغ 30 ألف جنيه إثر معاملات تجارية بينهما، ويوم الواقعة حضر إليه بمحل عمله وطالبه بسداد المبلغ المالي لكنه عجز عن الدفع فطلب منه إرشاده عن محل إقامته كضمان لجدية السداد.

عقد الجزار العزم على التخلص من التاجر، وأخفى سكينا بين طيات ملابسه واصطحبه إلى مكان العثور على الجثة، وأجهز عليه بالسكين حتى فارق الحياة، واستولى منه على 400 جنيه.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.