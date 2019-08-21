عائلة محترمة جدا.. عاطل وزوجته يروجان للمخدرات في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مروجي المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.
أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة عن ضبط مسجل خطر هارب من المراقبة و3 عاطلين وسيدة.
كما تم ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة وزوجته ثُبت تكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة، وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من الأقراص المخدرة وجوهر الحشيش ومخدري الإستروكس والفودو.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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