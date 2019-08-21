ليلة سقوط "دولاب المعلمة" في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية مسكن ربة منزل في منطقة إمبابة اتخذته وكرا لترويج المخدرات على عملائها.

وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد مؤمن فرج معاون مباحث إمبابة، باتجار "داليا. ا.م" 43 سنة، ربة منزل مقيمة شارع المطحن، في المواد المخدرة متخذة مسكنها وكراً لنشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بمسكنها وبحوزتها 10 فرش حشيش وزنت كيلو و 250 جراما، واعترفت أمام المقد محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.​