مصر | "ذبحه ورمى جثته".. أمن الجيزة يكشف كواليس قتل تاجر جمال بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ذبحه ورمى جثته".. أمن الجيزة يكشف كواليس قتل تاجر جمال بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل قتل تاجر جمال، على يد صاحب محل جزارة، لرفضه سداد 30 ألف جنيه، كان اقترضهم منه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطار مفاده بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة الاهرام بشأن العثور علي جثة خالد ع. أ. م، 53 سنة، تاجر مقيم شارع الطناني دائرة قسم امبابه ملقاه داخل قناة بأرض زراعة كاننه بجوار الطريق الدائري، دائرة القسم، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة من الناحية اليمني وآخر قطعي أعلي الذقن والعثور بجواره علي رداء قفطان مدمم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة محمد ع. م. س، 23 سنة، صاحب محل جزارة بشارع السادات، بمنطقة كفر الجبل، مقيم بدائرة القسم، حيث شوهد صحبه المجني عليه في توقيت معاصر لاكتشاف الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بأنه كان مدين للمجني عليه بمبلغ 30 الف جنيه إثر معاملات تجارية بينهما وبتاريخ الواقعه حضر اليه بمحل عمله وطالبه بسداد المبلغ المالي ولكنه عجز عن الدفع فطلب منه الارشاد عن محل اقامته كضمان لجديه السداد، فعقد العزم علي التخلص منه وفي سبيل ذلك قام بإخفاء السلاح أبيض سكين بين طيات ملابسه واصطحبه الي مكان العثور علي الجثة واجهز عليه بالسكين حتي فارق الحياة، واستولي منه علي المبلغ 400 جنيه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

