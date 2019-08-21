مصر | "أمن الجيزة" يكشف عن تفاصيل ذبح مسن لابنتيه في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن الجيزة" يكشف عن تفاصيل ذبح مسن لابنتيه في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل قتل مسن لنجلتيه بجوار ترعة الجيزاوية، بنطاق مركز الحوامدية.

كان ورد لقسم شرطة الحوامدية اتصال هاتفي من نصر. إ. ع. ع، 52 سنة، بالمعاش مقيم بدائرة القسم يفيد قيامه بقتل كريمتيه بقطعة أرض زراعية كاننه بجوار كوبري الحوامدية، دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين تواجد المبلغ بمكان البلاغ وبجاوره جثتي كريمتيه أسماء، 23 سنة، طالبة بكلية اداب جامعة عين شمس، إسراء، 21 سنة، طالبه بكلية دار علوم جامعة القاهرة.

و بمناظرتهما تبين إصابتهما بجرح ذبحي بالرقبه، وبمواجهته قرر أنه اصطحب كريمتيه لمحل الواقعة وتعدي عليهما بسلاح أبيض "سكين مطبخ" أدى إلى إصابتهما التي أودت بحياتهما لشكه في سلوكهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

