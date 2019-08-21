مصر | بـ 10 فرش حشيش.. القبض على "ديلر إمبابة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ 10 فرش حشيش.. القبض على "ديلر إمبابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على ربة منزل وبحوزتها 10 فرش حشيش بمنطقة إمبابة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بورود معلومات اكدتها التحريات للرائد مؤمن فرج الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة امبابة مفادها قيام داليا السيد محمد رفاعى، 43 سنة، ربة منزل ومقيمة شارع المطحن، دائرة القسم، بالاتجار بالمواد المخدرة متخذة من مسكنها وكرًا لنشاطها الاجرامي الاثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم إعداد مأمورية لضبطها برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وأمكن ضبطها بمسكنها وبحوزتها 10 فرش لجوهرة الحشيش المخدر وزنت كيلو و250 جرام.

وبمواجهتهما اعترفت خلال التحقيقات أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.