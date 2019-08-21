القبض على مهندس يرتدي نقابًا لسرقة شقة مالك شركة مواد بترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية، القبض على محاسب؛ في اتهامه بمحاولة سرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

البداية؛ بتلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغًا بتمكن الأهالي من إحباط محاولة أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية "نقاب"؛ سرقة إحدى الشقق السكنية الخاصة بـ "مالك شركة لتجارة المواد البترولية".

بانتقال قوات الأمن والفحص تبين أن المتهم "محاسب بالشركة المُشار إليها" وعثر بحوزته على "مبلغ مالي قدره 265 ألف جنيه، خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات، بعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله".

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وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم اعترف بتوجهه إلى منزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وقام بارتداء "النقاب" للتخفي من كاميرات المراقبة، وقام بسرقة المبلغ المالي المضبوط بحوزته.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بوجود خلافات مالية بينه وبين صاحب الشركة، لعدم قيام الأخير بمنحه مستحقاته منذ عام تقريباً، وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر باضطلاع صاحب الشركة بإعداده، واستخدامه في مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية؛ لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.

وأكد المتهم على عمله ومشاركته لمالك الشركة في استخدام الخاتم المصطنع، نافياً علمه بمصدر تحصل صاحب الشركة عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.