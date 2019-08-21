أخبار مصر | "شديد الحرارة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف تفاصيل حالة الجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شديد الحرارة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف تفاصيل حالة الجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 22 36

السويس 25 36

العريش 22 33

رفح 22 32

Advertisements

رأس سدر 25 36

نخل 17 35

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 18 32

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 36

المنيا 22 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

أبوسمبل 31 41

الوادى الجديد 24 40

شلاتين 28 37

ابو رماد 27 37

حلايب 29 35

رأس حدربة 27 34