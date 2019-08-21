شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السويس تناقش آليات تفعيل مشروع دراجة لكل طالب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد الشرقاوي، رئيس جامعة قناة السويس، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تفعيل مشروع دراجة لكل طالب بالجامعة، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع على مستوى كافة جامعات مصر.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باعتبار قضية ممارسة الرياضة للمواطن المصري قضية أمن قومي، فضلًا عن مساهمة هذا المشروع في تغيير ثقافة النقل اليومي للمواطن والتقليل من الازدحام المروري وما يترتب عنه من تلوث للبيئة.

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وحضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمقدم أيمن مصطفى، نائبًا عن العميد محمد رشاد، مدير إدارة مرور السويس.

وقال رئيس الجامعة إن الاجتماع قد تناول بحث طرق توفير الدراجات للطلاب على عدة مراحل بقروض ميسرة لتسهيل انتقال الطلاب داخل الحرم الجامعي بين الكليات والمدن الجامعية كمرحلة أولى.

كما أشار إلى استعداد إدارة مرور السويس لتوفير اللوحات الإرشادية على الطرق الخاصة بمستخدمي الدراجات وتأمين خطوط سيرها.

كما أكد أن الجامعة ستدعم الطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا في توفير دراجات مدعمة لهم.