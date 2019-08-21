شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر» تبحث عن شاب اصطاد سلحفاة مهددة بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر المهتمين بالبيئة البحرية والأجهزة المختصة تكثيف الجهود للبحث عن شخص قام بالتقاط صورة مع سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض بعد صيدها، وذلك للتحقيق في الواقعة وكيفية وصول السلحفاة إليه وصيدها لأنها مهددة بخطر الانقراض.

وقالت جمعية المحافظة على البيئة، في بيان لها: «إننا تلقينا اليوم العديد من الرسائل بشأن هذا الشخص الممسك بالسلحفاة البحرية، وهى مدرجة في الملحق الثانى من اتفاقية التجارة الدولية للكائنات المهددة بخطر الانقراض، وتتصدر قائمة الكائنات المحمية بموجب القانون المصري والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية». والسلحفاة المنشور صورها من الأنواع النادرة، ويبلغ وزنها 100 كيلوجرام، وعمرها يصل إلى 50 عامًا، وهى مهددة بالانقراض، ومحظور بيعها أو تداولها، وعقوبة صيدها الغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه.