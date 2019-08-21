شكرا لقرائتكم خبر عن «مفيش زي مصر» تتجاوز 7 ملايين متابع على «السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت حملة «NO PLACE LIKE HOME.. مفيش زى مصر»، التى أطلقتها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، خلال زيارتها الأخيرة إلى كندا، فى الوصول إلى أكثر من 7 ملايين متابع، حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين فى الخارج بعد أن دشنتها الوزارة على صفحاتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا الترويج السياحى لمصر بنقل الواقع الحقيقى لها عن طريق أبنائنا وشبابنا فى الخارج.

كما حازت الحملة على رعاية أحد التطبيقات الشهيرة حول العالم وهو تطبيق «تيك توك»، الذى لاقى انتشارا واسعا بين المستخدمين، خاصة مع تواجده فى أكثر من 150 دولة حول العالم بـ75 لغة متنوعة، حيث أبدى «هانى محمد كامل» المشرف العام على تطوير محتوى التطبيق فى منطقة شمال إفريقيا، إعجابه بالحملة، وقال: «إنها غير مسبوقة وستكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة للترويج للسياحة المصرية عالميا بأسلوب غير تقليدى وبأفكار من خارج الصندوق الأمر الذى دفعنا لرعايتها».