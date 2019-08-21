شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإعادة ترميم وتجديد «الدقاق» أقدم مصانع إنتاج الذهب بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن كان أقدم وأهم مصانع الذهب في مصر بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر وأهم معالم الحياة الجيولوجية بالبحر الأحمر، أصبح مصنع «الدقاق»، الذي كانت تنقل إليه الخامات من مناجم السكرى وأم الروس وحنجلية في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضى واستمر في العمل حتى نهايات الأربعينيات، مهددًا بالانهيار، حيث حاصرته المنشآت من جميع النواحى.

الإهمال يظهر من الداخل بمصنع الدقاق

آدم سعد الله، أحد المهتمين بالتراث في جنوب البحر الأحمر، أكد أن الخامات والصخور المشبعة بخام الذهب كانت تنقل من الجبال والمناجم إلى المصنع الذي يعمل بواسطة طواحين تعمل بطريقة الدق، ولذلك أطلق عليه اسم «الدقاق»، وكان يستخلص الذهب بالمصنع ويسبك بالفرن الموجود داخل مبنى المعمل الخاص بالهيئة العامة للمساحة الجيولوجية، الذي تمت توسعته ليشمل مكتبة علمية، وقاعات لمختبرات العينات الجيولوجية المختلفة، وهو يستقبل الرحلات العلمية المهتمة بالجيولوجيا والبيئة وغيرها، لكنه الآن مهدد بالانهيار.

وطالب «سعد الله» المسؤولين في هيئة الثروة المعدنية بالاهتمام بهذا المكان الجيولوجى الفريد وترميمه ليصبح من أهم المزارات التاريخية بمدينة مرسى علم لجذب شريحة جديدة من السياحة، وهى السياحة الجيولوجية للتعرف على المراحل القديمة لاستخراج الذهب من الصخور.