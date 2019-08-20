شكرا لقرائتكم خبر عن أكدا ضرورة استقرار دمشق.. السفير العراقي بالقاهرة يستقبل رئيس بعثة سوريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق لدى القاهرة، في مكتبه، الثلاثاء، السفير بسام درويش، رئيس بعثة سوريا في القاهرة، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وعرى التواصل والمشتركات الكبيرة التي تجمعهما.
وأكد السفير «الدليمي»، في بيان، أهمية استقرار سوريا، مشيرًا إلى دور العراق الكبير في محاربة الإرهاب ودحره، وحالة الاستقرار والأمن التي تشهدها المدن العراقية وجهود توفير الخدمات وإعادة الإعمار في المدن المحررة.
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