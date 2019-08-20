شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يجري جولة تفقدية في المنيا وأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، جولة تفقدية بمحافظتي المنيا وأسيوط، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر برمسيس، إذ تابع الوزير انتظام جداول التشغيل، والتقى بعدد من الركاب الذين أشاروا إلى التحسن في مستوى الخدمة المقدمة، ثم استقل القطار رقم ٩٨٠ من القاهرة إلى أسيوط، حيث تفقد عربات القطار واطمأن على مستوى الخدمة.

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وفي محطة المنيا للسكك الحديدية، تفقد الوزير المحطة ووجه بزيادة عدد المقاعد على الأرصفة، والتأكيد على تطبيق الغرامات الخاصة بعبور الركاب من على السكة، كما شدد على سرعة إزالة اللافتات العشوائية من على سور وجدران المحطة.

وخلال تفقده محطة أسيوط للسكك الحديدية، وجه الوزير بإصلاح كشافات الإنارة الداخلية على أرصفة المحطة والاهتمام بواجهة المحطة الخارجية، ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمحور «ديروط» العلوي على النيل، التي تمتد من الطريق الزراعي الغربي إلى الطريق الصحراوي الشرقي بطول 28 كيلومترا، وعرض 21 مترا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه، حيث تتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترا أعلى طريق (أسيوط – سوهاج) الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان، وترعة الإبراهيمية.

وأكد وزير النقل أنه من المخطط الانتهاء من المشروع قبل 30/6/2020، مشيرا إلى أن هذا المحور سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وتوفير فرص العمل والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل، التي تنقل المواطنين من شرق النيل إلى غربه والعكس.