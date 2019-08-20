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شكرا لقرائتكم خبر عن في عبارة نيلية.. وزير النقل يتفقد محور سمالوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل وزير النقل، المهندس كامل الوزير، جولاته الميدانية لمحافظتي أسيوط والمنيا، الثلاثاء، بتفقد محور سمالوط بطول ٢٤ كم وعرض ٢١ مترا، والذي يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي.
ورافق الوزير اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وقيادات ومسؤولون من الهيئة العامة للطرق والكباري، والشركات المنفذة.
وحرص «الوزير» على التواجد داخل عبارة نيلية لمتابعة نسب التنفيذ، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وتفقد حجم الإنجاز.
وأجرى وزير النقل زيارة للمحافظة قبل شهرين، تفقد خلالها المشروعات القومية بمحافظتي المنيا وبني سويف، ومن بينها أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي من مدخل طريق الفيوم شمالا حتى مدينة أسيوط جنوبًا.
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