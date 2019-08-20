غدًا.. فرقة رضا ومروة ناجي في محكى القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تُقام 3 حفلات غدًا الأربعاء، اعتبارًا من الثامنة مساء، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.
ويتغنى المطرب ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، في أولى الحفلات والتي تقام في الثامنة مساء، بينما في التاسعة مساء تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية، عددًا من أشهر استعراضاتها.
وفي العاشرة مساءً تشدو المطربة مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء يس بمجموعة من أعمالها الخاصة الى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.
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