"مصرع 11 إرهابيًا بالعريش وذبح سائق أوبر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

لحيازته "حشيش وماريجوانا".. تجديد حبس المخرج خالد مرعي 15 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المخرج خالد مرعي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، 49 عامًا أثناء إنهائه إجراءات وصوله من هولندا؛ بعدما عثر بحوزته على مواد مخدرة (حشيش وماريجوانا) بالإضافة لبذور من مخدر الماريجوانا وكتالوج زراعتها.

استدرجته الزوجة.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل سائق على يد زوجين بكرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل سائق توك توك، والتخلص من جثته في رشاح بناحية برك الخيام، وتبين أن ربة منزل استدرجته لمساعدتها، وتخلصت منه بمساعدة زوجها للاستيلاء على التوك توك الخاص به.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين (عامل-مقيم بدائرة القسم) بخروج نجله (أحمد-15سنة) من مسكنهما للعمل على مركبة "توك توك" قيادته وعدم عودته.

الداخلية: مصرع 11 إرهابيا خلال مداهمة أمنية بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مصرع 11 عنصر إرهابي، خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية، بمنطقة العبور، بدائرة قسم شرطة أول العريش.

وأضافت الداخلية في بيانها، اليوم الثلاثاء؛ أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية، من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش، وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

تخفيف إعدام متهم بقضية "أنصار بيت المقدس 3" للمؤبد

خففت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام على متهم في قضية "أنصار بيت المقدس 3" إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة شرق العسكرية (أول درجة)، قضت في وقت سابق بمعاقبة 9 متهمين في القضية بالإعدام شنقاً بينهم 8 غيابي، والسجن المؤبد لـ 19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام ما بين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين.

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بينهم مدير التفتيش.. القضاء الأعلى يوافق على ندب 28 قاضيًا لـ"النقض"

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، على ندب وتجديد ندب 28 قاضيًا في محكمة النقض.

وتضمن قرار "القضاء الأعلى" ندب المستشار حسني عبد اللطيف رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض، وندب المستشار فرحان بطران، مديرا للتفتيش القضائي على أعمال نيابة النقض.

دماء متناثرة وحريق بالسيارة.. تفاصيل ذبح سائق "أوبر" بمصر الجديدة

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافي، بحبس عاطل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سائق بشركة "أوبر" في مصر الجديدة.

وكشفت تحقيقات أحمد خالد، وكيل نيابة الحوادث، أن المتهم طلب عبر تطبيق "أوبر" سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن بمصر الجديدة، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام "سكين" بحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية.

"الرائحة كشفت الجريمة".. العثور على جثة مسنة مقتولة داخل مسكنها بحدائق القبة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف لغز مقتل سيدة مسنة، عُثر على جثتها داخل مسكنها بمنطقة حدائق القبة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.

ذبح سائق "أوبر" على يد عاطل في مصر الجديدة

ذبح عاطل سائقًا بشركة "أوبر" أثناء توصيله في مصر الجديدة.

وقال مصدر قضائي، إن المتهم طلب عبر تطبيق "أوبر" سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن بمصر الجديدة، وأثناء المشوار استغل المتهم انشغال السائق بالقيادة وأصابه بجرح ذبحي بالرقبة، ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى في أماكن متفرقة بالجسد.

الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

نجحت مديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية عزبة أبو مغيب -دائرة مركز شرطة طامية، وإنهاء الخصومة الثأرية في النزاع القائم بينهما، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.