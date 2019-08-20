شكرا لقرائتكم خبر عن «قصرا في العمل».. المحكمة التأديبية تجازي موظفين بـ«غزل دمياط» بالخصم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضت المحكمة التأديبية بمجازاة محمد ربيع، المحامي بمصنع دمياط للغزل والنسيج، بالخصم من الراتب لمدة 15 يومًا، فيما قررت مجازاة جمال عوض بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
وأكدت حيثيات الحكم أن الأول قصر في أداء عمله، فيما تراخي الثاني في متابعة عمل المحال الأول.
وحذرت المحكمة مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج من عدم تنفيذ الحكم أو تعطيل أو الامتناع عن تنفيذه يشكل جريمة جنائية، وأنه في حالة عدم ورود القرار التنفيذي في الموعد القانوني، المقرر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتراخي أو يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم وفقا لأحكام المادة 123 عقوبات.
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